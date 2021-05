Raggi: “Ringrazio gli uomini e le donne della Polizia Locale di Roma Capitale”

Così la prima cittadina romana sulla sua pagina Facebook:

Anche questo fine settimana gli agenti del Corpo di Polizia Locale di Roma Capitale hanno svolto controlli per garantire la sicurezza in città e il rispetto delle misure anti contagio. Sono stati oltre 50 gli illeciti contestati e tre i provvedimenti di chiusura di minimarket per vendita di alcolici oltre l’orario consentito, anche a minori. È stato necessario isolare temporaneamente alcune piazze in zona San Lorenzo e piazza Bologna per la formazione di assembramenti. A Trastevere e San Lorenzo si sono verificati episodi di aggressione tra ragazzi.

A pochi passi da piazza Santa Maria in Trastevere, un ragazzo inglese di 24 anni è stato arrestato dagli agenti dopo aver colpito con una bottiglia un coetaneo. Il giovane è stato trasportato all’ospedale Santo Spirito per una ferita alla testa. Sono in corso ulteriori accertamenti sulle cause dell’accaduto. A San Lorenzo, invece, le pattuglie della Polizia Locale hanno soccorso due ragazzi di 15 e 18 anni con alcune ferite. Sul caso sono state avviate indagini per risalire alla dinamica dei fatti e sono al vaglio le immagini di video sorveglianza della zona.

Interventi svolti fino a tarda sera anche per una manifestazione di ciclisti: gli agenti della Polizia Locale hanno presidiato incroci e gestito la viabilità delle zone interessate, tutelando la sicurezza di cittadini e manifestanti.

Ringrazio gli uomini e le donne della Polizia Locale di Roma Capitale per il prezioso lavoro che svolgono ogni giorno per tutelare la nostra sicurezza e la nostra salute. Rivolgo un appello a tutti i cittadini: rispettiamo le regole, non vanifichiamo tutti gli sforzi che abbiamo fatto finora.