Raggi: “Va avanti il controllo su tutto il territorio da parte della Polizia Locale”

Così la prima cittadina romana sulla sua pagina Facebook:

Va avanti il controllo su tutto il territorio da parte della Polizia Locale. Anche in questo weekend gli agenti sono intervenuti per verificare il rispetto delle norme e delle disposizioni a tutela della salute.

Sono stati oltre 50 gli illeciti contestati per assembramenti, mancato uso della mascherina e la vendita di alcoli oltre l’orario consentito.

Vorrei ricordare a tutti i cittadini che è necessario continuare a seguire le regole indossando le mascherine e mantenendo il distanziamento per non vanificare i sacrifici fatti finora.