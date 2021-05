Raggi: “Il microcredito può essere la via da seguire per uscire dalla pandemia”

Così la Sindaca sulla sua pagina Facebook:

Il microcredito può essere la via da seguire per uscire dalla pandemia. Lo credo davvero. Per questo a Roma abbiamo creato un fondo da 3 milioni per per dare un sostegno concreto a chi è in difficoltà: piccoli imprenditori, negozianti, ma anche chi per esempio ha perso il lavoro e ha difficoltà ad arrivare a fine mese.