Raggi: “Vogliamo favorire una mobilità sempre più attiva e sostenibile”

Così la prima cittadina romana sulla sua pagina Facebook:

Per moltissime famiglie romane accompagnare i figli a scuola diventa spesso un percorso a ostacoli, nel traffico, tra auto ferme in doppia fila o parcheggiate in modo irregolare di fronte agli istituti. Abbiamo deciso di lanciare un’iniziativa importante per la sicurezza stradale: il progetto partirà il prossimo 20 aprile e riguarderà almeno 17 scuole di Roma.