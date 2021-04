Raggi: “Dopo decenni di attesa questo progetto sta per diventare realtà”

Così la prima cittadina romana sulla sua pagina facebook:

Per tornare a casa ogni giorno percorro via Trionfale. Da molto tempo questa strada necessitava di una riqualificazione completa. Non semplici rattoppi di buche sull’asfalto, ma un progetto pensato soprattutto per la sicurezza dei residenti di questo quartiere.

E dopo decenni di attesa questo progetto, coordinato dal Dipartimento Lavori Pubblici, sta diventando finalmente realtà. I cittadini già percorrono in sicurezza centinaia di metri sui nuovi marciapiedi per arrivare alla stazione ferroviaria di Ipogeo degli Ottavi.

Ho parlato con alcuni di loro, sono entusiasti per il lavoro fatto. È un intervento simile a quello che stiamo portando avanti in via Cassia, non molto lontano da questo cantiere, che tutto il quadrante aspettava.