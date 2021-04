Raggi: “Vogliamo che i nostri parchi e le aree verdi siano sempre spazi puliti”

Così la prima cittadina della capitale sulla sua pagina Facebook:

Vogliamo che i nostri parchi e le aree verdi dei diversi Municipi del centro e delle periferie siano sempre spazi puliti e soprattutto sicuri. Un punto di riferimento per famiglie, sportivi e per chiunque voglia farsi una passeggiata all’aria aperta. Proprio in questi giorni siamo intervenuti nelle zone di Colli Aniene, Casal Bruciato e Casal de’ Pazzi, nella zona Est di Roma. Stiamo parlando del Municipio IV, pensate uno dei più verdi della nostra città.

Viale Fernando Santi e via Grotta di Gregna; il parco Babusci, in via Cassiani e le aree verdi tra via Tamburrano e via Degli Alberini, nella zona dell’ex Consorzio Castiglione.

A Casal Bruciato, gli operatori del verde hanno eseguito gli stessi interventi per il parco Tiburtino, mentre sono stati potati gli ulivi e i lecci di piazza Balsamo Crivelli, uno spazio fondamentale per i cittadini del quartiere. A Casal de’ Pazzi, siamo intervenuti nell’area verde di via Bubani.

Abbiamo inoltre tagliato l’erba e pulito le aiuole della stazione Monti Tiburtini, presso la linea B della metropolitana di Roma.