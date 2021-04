Raggi: “Per noi accogliere vuol dire anche aiutare le persone a migliorare le proprie condizioni di vita”

Così la prima cittadina romana sulla sua pagina Facebook:

Per noi accogliere vuol dire anche aiutare le persone a migliorare le proprie condizioni di vita. Con questo spirito abbiamo aperto Casa 95, un nuovo cohousing vicino alla Stazione Termini, per persone senza dimora. Il cohousing è una forma di convivenza che aiuta gli ospiti a fare gruppo, sentirsi parte di una famiglia e condividere la gestione quotidiana della casa, con l’obiettivo di arrivare al reinserimento sociale e lavorativo.

Partendo dalla sicurezza della casa, gli ospiti saranno accompagnati da operatori specializzati lungo un percorso personalizzato di riscatto, che li possa portare, giorno dopo giorno, alla piena autonomia, anche abitativa.

L’appartamento, che abbiamo ristrutturato con fondi sia ordinari che comunitari FEAD e PON Inclusione, ha quattro posti letto e i primi ospiti inizieranno a entrare nei prossimi giorni.

Ringrazio l’assessora Veronica Mammì, il Dipartimento Politiche Sociali e tutti coloro che hanno contribuito. Come Amministrazione abbiamo investito con forza in questi progetti, perché servizi come questo possono fare davvero la differenza.