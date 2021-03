Raggi: “Le parole hanno un peso. Le parole sono pietre. Le parole colpiscono, feriscono, fanno male”

Così Virginia Raggi sulla sua pagina Facebook:

Le parole hanno un peso. Le parole sono pietre. Le parole colpiscono, feriscono, fanno male. Le parole hanno delle conseguenze nella vita delle persone. Le parole non sono chiacchiere.

Ieri Nicola Zingaretti, ospite a Dimartedì su La7, ha rivendicato con orgoglio di essere stato “il primo a dire che considerava la ricandidatura di Virginia Raggi una minaccia per Roma”. Una minaccia. Sì, proprio così: una minaccia.

Secondo Zingaretti, quindi, la “minaccia” per Roma non è rappresentata dalla malavita o magari, in senso lato, dalla difficoltà di trovare un lavoro per i cittadini. No, per Zingaretti la “minaccia” per Roma è rappresentata da una giovane donna finita sotto scorta per aver dichiarato guerra alla criminalità organizzata.