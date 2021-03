Raggi: “Grazie, davvero grazie!”

Così la prima cittadina romana sulla sua pagina Facebook:

Grazie, davvero grazie! Mi rivolgo a tutti coloro che nel corso di questi anni sono stati al mio fianco. Alle tante persone che mi hanno testimoniato la loro vicinanza durante un periodo complesso, come quello del processo, e che alla fine ci ha visti vittoriosi. Utilizzo il plurale perché è stata una vittoria di tutti. Per questo voglio condividere con voi nuovamente la gioia per la vittoria anche in appello: oggi ci sono state comunicate le motivazioni da parte dei giudici che il 19 dicembre ci hanno assolti per l’inchiesta sul caso Marra.

Ci hanno segnati ma non ci hanno abbattuti. Abbiamo affrontato tutto questo #ATestaAlta. Io devo dirvi grazie per il sostegno. E ringrazio la mia famiglia che ha superato con me un momento non semplice: grazie a mio marito Andrea, a mio figlio Matteo, ai miei genitori e alle persone che mi sono state a fianco. Grazie ai mie legali che si sono battuti per me: Pierfrancesco, Alessandro ed Emiliano siete stati eccezionali.

Le motivazioni della sentenza rafforzano un semplice dato di fatto: non ho avuto alcun ruolo nell’abuso di ufficio ascritto a Raffaele Marra. Sono una persona onesta, senza scheletri nell’armadio e non ho mai avuto nulla da nascondere.

Voglio portare avanti quanto fatto finora, dare continuità al lavoro svolto. Per il bene di Roma e dei romani. L’imperativo è uno, non tornare indietro.