Raggi: “Non dobbiamo abbassare la guardia”

Non dobbiamo abbassare la guardia. In questi giorni di zona rossa dobbiamo continuare ad essere responsabili rispettando le regole per frenare i contagi. Anche questo fine settimana gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale hanno presidiato il territorio per verificare il rispetto delle norme anti-Covid.

Controlli mirati, in particolare nei parchi, sul litorale, nei locali pubblici e minimarket. Sono più di 80 le violazioni contestate per spostamenti senza valido motivo, mancato uso delle mascherine, ma anche inosservanza delle regole da parte di alcune attività commerciali. Oltre 200 i veicoli controllati, più di 500 le autocertificazioni sottoposte a verifica e circa un migliaio gli accertamenti nei locali e negozi.