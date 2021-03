Raggi: “Legalità prima di tutto, avanti con coraggio”

Così la prima cittadina della capitale sulla sua pagina Facebook:

Coraggio

Non abbiamo paura e continueremo a combattere chi continua a delinquere. Non smetteremo di mettere in campo ogni azione possibile per rilanciare le nostre periferie e tutelare tutti i cittadini e il tessuto imprenditoriale sano della nostra città.

Avanti con coraggio.