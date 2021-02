Raggi: “Il Centro Sportivo della Guardia di Finanza di Castelporziano è una realtà di eccellenza”

Così la Sindaca sulla sua pagina Facebook:

Questa mattina sono stata in visita al Centro Sportivo della Guardia di Finanza di Castelporziano, una realtà di eccellenza per tutto lo sport italiano e per Roma. Ho avuto modo di incontrare i militari, gli atleti, i giovani allievi, il personale del Centro e del Gruppo sportivo delle Fiamme Gialle.

Li ho voluti ringraziare anche per lo straordinario contributo che hanno fornito durante l’emergenza sanitaria per il progetto del Mercato Sociale del X Municipio, che ha consentito di dare sostegno a tante famiglie e a tanti romani in difficoltà.

Questi atleti rappresentano lo sport italiano nel mondo, e portano avanti, ogni giorno, valori importanti non solo nello sport, ma anche nella vita: lealtà, spirito di sacrificio, costanza dell’impegno, collaborazione.