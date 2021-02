Raggi: “Questo weekend sono stati 5mila gli accertamenti fatti per le strade e le piazze della città”

Così la prima cittadina romana sulla sua pagina Facebook:

In particolare, le violazioni hanno riguardato assembramenti e consumo irregolare di alcolici per le strade, ma anche il mancato uso delle mascherine. Durante i controlli gli agenti hanno dovuto anche isolare temporaneamente alcune strade, dove era presente un gran numero di persone, per permettere di ritornare in condizioni di sicurezza.

A Trastevere e in zona Ostiense i gestori di 5 locali pubblici sono stati sanzionati e diffidati, perché trovati a somministrare cibo e bevande alcoliche ben oltre l’orario consentito. Vicino a piazza Fiume, un gruppo di ragazzi è stato sorpreso in strada durante il coprifuoco e in 7 sono stati multati.