Magliocchetti: “Fate presto, servono risposte”

“Come amministratore locale ogni giorno incontro i cittadini. Sono uno di quelli a cui si segnala un lampione rotto, una buca in strada; uno di quelli che mettono d’accordo i cittadini nei diverbi, che preparano i pacchi famiglia e li portano alle persone che ne hanno bisogno, quelli che ascoltano tutti, che si conquistano il consenso facendo le cose per la gente comune e che a volte prendono anche insulti, sempre in faccia. Sforzi costanti, che però spesso vengono vanificati da una politica nazionale troppo lontana dai cittadini e dalle loro esigenze. In questo momento bisogna pensare alla cura delle persone, ad aiutare le migliaia di aziende e dipendenti in estrema difficoltà, bisogna decidere il meglio per noi, per i nostri figli. Alla gente comune non interessano le nomine di Ministri o Sottosegretari, a loro interessano risposte”.

Fate presto

“Noi che da amministratori locali ci mettiamo la faccia ogni giorno, vi chiediamo di fare presto. Il nostro Presidente Mattarella, persona di spiccato senso delle Istituzioni e di grande equilibrio, ha preso in mano la situazione richiamando tutti al dovere e alla responsabilità necessarie in questo momento. Ci uniamo al suo appello: vogliamo responsabilità per sentirci tutti più sicuri di guardare al futuro e di riprendere in mano la nostra vita con le nostre famiglie e i nostri amici; quella vita fatta di riunioni, di progetti, di condivisione, di abbracci. Noi continueremo ad aiutare le persone e a tenere sempre alto il nostro senso del dovere e delle Istituzioni, ma voi, fate presto!”. Così sul suo profilo Facebook Manuel Magliocchetti, Consigliere comunale di Palestrina”.