Raggi: “Inaugurata una macchinetta mangiaplastica nel mercato Casal de’ Pazzi”

Abbiamo inaugurato una macchinetta mangiaplastica nel mercato Casal de’ Pazzi, nel Municipio IV. Questo mercato è molto attento alla sostenibilità: al suo interno c’è un punto di raccolta per gli oli usati, proprio accanto all’ecocompattatore per la raccolta e il riciclo delle bottiglie che abbiamo appena attivato.

Qui a Casal de’ Pazzi ha preso vita una storia importante di integrazione e riabilitazione socio-professionale che voglio raccontarvi: c’è un box dedicato alla vendita di prodotti provenienti dalle attività agricole degli istituti penitenziari.

Lo abbiamo aperto grazie a un protocollo con il Provveditorato Distrettuale dell’Amministrazione Penitenziaria di Lazio, Abruzzo e Molise, allo scopo di offrire ai detenuti un’opportunità di riscatto, e di futuro. Questo banco è gestito dalla cooperativa sociale Men at Work, i prodotti in vendita sono tanti, ottimi e hanno nomi simpatici: Caffè Galeotto, Biscotti 7Sbarrato, Dolci Evasioni.

Fare la spesa può diventare una bella occasione per dare una mano all’ambiente e partecipare alle tante iniziative organizzate nei mercati.