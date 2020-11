Raggi: “Molti di voi avranno preso un autobus con la scritta +BusXRoma”

Così la prima cittadina romana sulla sua pagina Facebook:

Molti di voi avranno preso un autobus con la scritta +BusXRoma. Sono i nuovi mezzi che abbiamo comprato per la nostra città: 227 sono su strada dallo scorso anno, altri 328 li stiamo mettendo in circolazione settimana dopo settimana. Entro il 2021 saranno oltre 900. Li abbiamo potuti comprare perché siamo riusciti a salvare Atac dal fallimento. Risanare un’azienda pubblica da oltre 12mila dipendenti vuol dire anche dare ai romani nuovi mezzi su cui viaggiare, istituire più linee in periferia e fornire un servizio di trasporto più efficiente.