Raggi: “Il cantiere di via Tiburtina è fondamentale”

Il cantiere di via Tiburtina è fondamentale per migliorare i collegamenti tra il centro e tutta la zona est della città, tra le piu popolose di Roma, dove sono presenti moltissime attività commerciali e un’importante area industriale.

I cittadini ci hanno chiesto di accelerare i lavori per completare il raddoppio della Tiburtina, che consentirà di diminuire molto il traffico nell’area.

Progetto originario

Lo stiamo facendo e, grazie a una variante al progetto originario, possiamo ora velocizzare gli interventi nel tratto davanti alla stazione Metro di Rebibbia e nelle altre aree di cantiere.

Abbiamo anche sbloccato nuovi fondi per realizzare nuovi stalli per gli autobus nel piazzale di Rebibbia.