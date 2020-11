Raggi: “Riqualifichiamo i nostri quartieri”

Così la prima cittadina romana sulla sua pagina Facebook:

Non si ferma il nostro lavoro per riqualificare aree importanti dei nostri quartieri e restituirle ai cittadini.

L’Ufficio Coordinamento per il Decoro Urbano, molto attivo su tutto il territorio, è intervenuto anche a Piazza Quinto Cecilio, nel quartiere di Monteverde, zona sud-ovest della città. Il giardino, dopo anni di abbandono, è stato riqualificato e intitolato allo scrittore Gianni Rodari, a cento anni dalla sua nascita.