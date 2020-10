Raggi: “Dobbiamo creare nuove opportunità di lavoro”

Così la prima cittadina romana sulla sua pagina Facebook:

Fino al 29 novembre il Museo dell’Ara Pacis ospiterà le collezioni, i bozzetti inediti e i modelli unici di sartorie, costumisti, atelier e maison di moda che con la loro maestria e il loro talento hanno reso Roma capitale internazionale della creatività: una città-laboratorio di ricerca e innovazione unica nel mondo.

Si tratta di un progetto – curato da Clara Tosi Pamphili – al quale tengo moltissimo perché racconta la storia di generazioni impegnate in questo settore e quella di grandi artisti che spesso hanno lavorato lontano dalla luce dei riflettori consegnandoci capolavori invidiati ovunque.

Roma è lo scenario perfetto per tante produzioni cinematografiche grazie a questa unicità. In questi giorni abbiamo assistito, ad esempio, alle riprese di Mission Impossible: è stata un’occasione per rilanciare l’immagine dell’Italia a livello internazionale ma anche uno stimolo concreto per l’economia locale. Poco meno di 18 milioni per maestranze, alberghi, ristoratori, tecnici o semplici commessi in un periodo davvero difficile per la nostra città.