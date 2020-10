Raggi: “Proseguono i lavori di riqualificazione di Villa Borghese”

Così la Sindaca sulla sua pagina Facebook:

Nella zona adiacente ai viali le squadre stanno curando i viali e ricostruendo i percorsi dissestati. In quest’area sono stati rimossi i ceppi degli alberi abbattuti in passato, e si sta intervenendo sulle fognature per ottimizzare il deflusso delle acque, un problema ben noto in quella zona della villa.

Nel piazzale del Museo Bilotti, inoltre, è in corso una bonifica della vegetazione, mentre in piazzale Victor Hugo si sta lavorando sulle aiuole e soprattutto sulla realizzazione di una pavimentazione drenante. Il progetto prevede inoltre il riassestamento della scalinata di viale Lubin, la bonifica dell’area dei Propilei neoclassici, il rifacimento di tratti di muretto lungo viale Washington e piazzale del Fiocco e il restauro della recinzione nel piazzale del Museo Bilotti.