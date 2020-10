Raggi: “Avanti i controlli della Polizia Locale per la sicurezza in città”

Così la prima cittadina della capitale sulla sua pagina Facebook:

Vanno avanti senza sosta i controlli della Polizia Locale per la sicurezza in città, con particolare attenzione al rispetto delle misure sanitarie anti-contagio.

Durante questo week end, le pattuglie in presidio fisso nelle zone della movida si sono concentrate sul mancato utilizzo delle mascherine e sul rispetto del distanziamento sociale: più di 30 le irregolarità rilevate, oltre alla diffida di 14 locali con eccessiva presenza di persone all’interno, tanto che per alcuni è stato necessario sospendere le attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza. Quattro le persone denunciate nel Centro Storico per aver provato a sfuggire ai controlli.