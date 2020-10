Raggi: “Continuano le operazioni di sfalcio delle piste ciclabili”

Così la prima cittadina romana sulla sua pagina Facebook:

Vanno avanti in molte zone di Roma le operazioni di sfalcio delle piste ciclabili, che stiamo realizzando grazie ai fondi investiti in passato per la manutenzione del verde. Ai quali si aggiungono ora i 48 milioni di euro dell’appalto per la cura di parchi e aree verdi partito questa settimana.

A Dragoncello, nel Municipio X, le ditte hanno concluso il taglio dell’erba sulla pista che collega largo Cesidio da Fossa a via Petra, circondando il quartiere. Si tratta di un percorso di oltre 7 chilometri, su cui eravamo già intervenuti lo scorso giugno.

Sfalci anche in alcune aree verdi della periferia est della città: ai bordi della pista denominata Polo tecnologico, che inizia in viale del Tecnopolo e termina in via Peroni, nel Municipio IV, e sulla ciclabile di 2,2 chilometri che da parte via Farinata e arriva in Largo Mengaroni, in zona Tor Bella Monaca (Municipio VI).

Si tratta di un lavoro programmato e continuo, su tutto il territorio, effettuato grazie ai tecnici del Dipartimento Tutela Ambientale, anche sulla base delle segnalazioni ricevute dalle associazioni di ciclisti e dai singoli cittadini. A loro va il mio ringraziamento.