Raggi: “L’idea di sviluppo sostenibile deve connotare qualunque azione di governo”

Così la Sindaca sulla sua pagina Facebook:

L’idea di sviluppo sostenibile deve connotare qualunque azione di governo, a tutti i livelli: in Europa, in Italia e nelle città, per favorire la ripresa economica e la creazione di posti di lavoro. Per questo tutte le risorse del Recovery Fund vanno impiegate per progetti sostenibili dal punto di vista ambientale, urbano, e sociale.

Ne ho parlato oggi al Festival della Sostenibilità organizzato da AsviS

Noi abbiamo presentato un piano per richiedere le risorse del Recovery Fund, in cui la sostenibilità è un elemento trasversale. Abbiamo un elenco di progetti che prevedono il finanziamento del Piano urbano della mobilità sostenibile, progetti di economia circolare, di politiche abitative, di rigenerazione urbana

La sostenibilità deve diventare il parametro sul quale costruiamo il nostro futuro e deve investire tutti i settori della nostra vita. Questa è la sfida. E mi fa ben sperare che stia tornando al centro del dibattito il tema dei poteri speciali e dei fondi da riconoscere a Roma Capitale, perché la nostra città gioca un ruolo fondamentale per la ripresa e la crescita del Paese.