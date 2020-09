Raggi: “Vogliamo riportare la bellezza in luoghi che per troppo tempo sono stati abbandonati”

Così la prima cittadina di Roma sulla sua pagina Facebook:

Vogliamo riportare la bellezza in luoghi che per troppo tempo sono stati abbandonati. Ieri siamo tornati a San Basilio, nella periferia est di Roma, per inaugurare la nuova illuminazione pubblica e la riqualificazione di alcune aree verdi. L’abbiamo fatto insieme al Prefetto di Roma Matteo Piantedosi, al Questore Carmine Esposito e a Don Antonio Coluccia dell’Opera Don Giustino. Istituzioni e cittadini uniti, per far sentire la presenza dello Stato in un quartiere purtroppo dimenticato nel passato.

Grazie all’intervento di Areti, la società del gruppo Acea che si occupa dell’energia elettrica, abbiamo riportato la luce in un’area che era stata trasformata in una piazza di spaccio. Ora via Recanati, via Tranfo, via Mechelli e Via Folchi hanno una nuova luce. Abbiamo inoltre riqualificato le aree verdi e restaurato la bellissima fontana delle Balene.

Ringrazio tutti coloro che lavorano per garantire sicurezza e decoro a San Basilio. E ringrazio soprattutto i tanti cittadini onesti che hanno compreso il nostro impegno e, con orgoglio, stanno tornando a prendersi cura del loro quartiere. Un grazie speciale a Maurizio Mattioli, Vincenzo Bruno, Villa Ferraiuolo e alla banda della Polizia locale per averci emozionato con la loro musica.

Noi andiamo avanti!