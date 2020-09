Raggi: “Vogliamo lanciare una grande campagna di comunicazione contro la violenza sulle donne”

Così la prima cittadina romana sulla sua pagina Facebook:

Vogliamo lanciare una grande campagna di comunicazione contro la violenza sulle donne e lo vogliamo fare coinvolgendo gli artisti della città.

Abbiamo lanciato un bando per selezionare un’immagine forte ed evocativa, con una frase semplice e chiara: “Scelgo la libertà”.

L’opera vincitrice diventerà l’immagine-guida dell’intera campagna “Manifesti d’artista. 1522 – Roma per le donne”, che abbiamo ideato insieme alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Pari Opportunità e che realizzeremo, in collaborazione con Zètema Progetto Cultura Srl, in occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne 2020.