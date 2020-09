Raggi: “Bello partecipare alla presentazione del Centro per l’Aggregazione Giovanile di Primavalle”

Così la prima cittadina romana sulla sua pagina Facebook:

Luoghi come questo sono fondamentali per accogliere e sostenere i nostri figli, per offrire loro attività di vario tipo, percorsi di partecipazione, per responsabilizzarli e renderli cittadini attivi della nostra comunità. In questo nuovo centro, così come negli altri che già esistono, ci sono i mezzi e gli strumenti giusti per affrontare fenomeni come la dispersione scolastica ed eventuali pericoli come le dipendenze, il bullismo, il razzismo e la violenza di genere.

Ogni ragazzo deve essere un ragazzo felice. Iniziative di questo genere, ne sono sicura, aiutano a fare in modo che sia così. Perché nessuno dev’essere lasciato indietro.