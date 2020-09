Raggi: “La legalità è lo strumento per non lasciare nessuno indietro”

Così la prima cittadina della capitale sulla sua pagina Facebook:

La crisi economica causata dall’emergenza Covid accresce il rischio di infiltrazioni della criminalità organizzata nel tessuto economico della città. Non bisogna abbassare la guardia. Proprio per contribuire a stroncare sul nascere il fenomeno del riciclaggio di denaro, abbiamo avviato una collaborazione con l’Unità Informazione Finanziaria della Banca d’Italia.

I dati in possesso di Roma Capitale, relativi ad appalti, commercio, contratti pubblici e immobili, saranno monitorati al fine di segnalare tempestivamente quelle operazioni sospette che potrebbero ricondurre ad attività illecite.

In questo momento così delicato, che vede molti imprenditori in difficoltà, bisogna tutelare il tessuto produttivo sano con la massima attenzione. È fondamentale che l’Amministrazione sia la “sentinella” dei cittadini, difendendo le attività economiche dalle insidie della criminalità e dell’usura.

La legalità è lo strumento per non lasciare nessuno indietro.