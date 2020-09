Latina avrà lo skate-park al Parco Falcone Borsellino

Approvata la delibera di indirizzo, il Sindaco: «Eravamo da tempo al lavoro per la realizzazione di questa opera che tanti giovani ci avevano chiesto»

La Giunta Comunale ha approvato nella seduta odierna la delibera di indirizzo per la realizzazione di un’area “skate-park” all’interno del Parco Falcone Borsellino.

L’opera si farà nel sito della dismessa pista di pattinaggio a rotelle per una spesa complessiva di 150mila euro.

«Latina è una città giovane e con i giovani abbiamo sempre avuto un intenso dialogo – commenta il Sindaco Damiano Coletta –. Erano state tante le sollecitazioni ricevute per la realizzazione di uno skate-park, uno spazio sicuro dedicato a tutti coloro che praticano questa attività. E infatti era da tempo che ci stavamo lavorando, abbiamo anche incontrato diversi esperti del settore per capire come era meglio muoversi. Oggi c’è molta soddisfazione per aver raggiunto questo obiettivo, si tratta di un elemento di valorizzazione del Parco Falcone Borsellino cui ne seguiranno altri. Ora dobbiamo impegnarci per mettere a disposizione della città questa nuova struttura nel più breve tempo possibile».