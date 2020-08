Raggi: “Inaccettabili le aggressioni subite da due agenti della Polizia Locale di Roma Capitale”

Così la prima cittadina romana sulla sua pagina Facebook:

Non si ferma l’attività di controllo per garantire il rispetto delle regole anti-Covid, in particolare nelle zone della movida e del litorale. E sono inaccettabili le aggressioni subite da due agenti della Polizia Locale di Roma Capitale nella notte tra venerdì e sabato a Ponte Milvio, nella zona nord di Roma, ai quali esprimo la mia vicinanza. Tre ragazzi sono stati denunciati per aver reagito con violenza alla semplice richiesta dei vigili di indossare la mascherina. A loro e agli altri giovani voglio ricordare a che il rispetto delle norme è necessario per tutelare la salute e la sicurezza di tutti i cittadini e che non bisogna abbassare la guardia.

Per questo andremo avanti con le verifiche e con il prezioso lavoro della Polizia Locale, che anche in questo weekend è stata in prima linea per garantire per il contenimento del virus. Sono quattro le sanzioni scattate nelle ultime due sere per il mancato utilizzo della mascherina ed alcune piazze nel quartiere di Trastevere e San Lorenzo sono state temporaneamente chiuse per la violazione delle disposizioni anti-Covid. Anche sul litorale, a Ostia, una manifestazione è stata sospesa e con diffida del responsabile.

Gli agenti hanno monitorato il territorio effettuando 3 mila controlli anche per contrastare le condotte pericolose alla guida, sanzionare gli illeciti da parte delle attività commerciali, la vendita e il consumo di alcolici oltre l’orario consentito, l’attività dei parcheggiatori e degli ambulanti abusivi.

Nel quartiere di San Lorenzo sono stati sanzionati due parcheggiatori abusivi ed in alcune vie del Centro storico sono state sequestrate centinaia di prodotti venduti illegalmente. Per quanto riguarda la sicurezza stradale, sono state oltre 500 le violazioni accertate di cui 50 per eccesso di velocità e una decina commesse dai conducenti di monopattini.

Con la Polizia Locale di Roma Capitale siamo presenti sul territorio per garantire il rispetto delle regole, ma è necessario che ognuno di noi faccia la propria parte con attenzione e responsabilità, per non vanificare gli sforzi fatti nei mesi scorsi.