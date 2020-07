Raggi: “A Ostia sono partiti i lavori di riqualificazione dell’ex stabilimento balneare Arca”

Così la prima cittadina romana sulla sua pagina Facebook:

A Ostia sono partiti i lavori di riqualificazione dell’ex stabilimento balneare Arca, da tempo in stato di abbandono, dove a marzo eravamo già intervenuti per abbattere le strutture irregolari. Avevamo promesso che avremmo detto basta a degrado e abbandono. Avevamo promesso che avremmo abbattuto il “lungomuro” restituendo la visibilità del mare ai cittadini. Come potete vedere dalle immagini, lo stiamo facendo.