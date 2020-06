Così la Sindaca Virginia Raggi sulla sua pagina Facebook:

Arriva a Roma una nuova flotta di scooter elettrici a disposizione di cittadini e turisti per lo sharing. Oggi nella meravigliosa cornice di Ponte Milvio abbiamo presentato 500 mezzi di Acciona, azienda spagnola leader nel settore dell’energia rinnovabile.

In questo momento di ripartenza ampliamo l’offerta dei mezzi in condivisone perché tutti possano scegliere tra diverse forme di mobilità per gli spostamenti quotidiani.