Raggi: “Un’altra opera sbloccata dopo tre anni di attesa”

Un’altra opera sbloccata dopo tre anni di attesa: prosegue il programma urbanistico dello Sdo di Pietralata, nel quadrante est di Roma, in prossimità di via Tiburtina. Si tratta di un intervento per la riqualificazione di una delle aree strategiche della nostra città.

Sono iniziati nei giorni scorsi gli interventi sulla rotatoria di via dei Durantini, un altro intervento fondamentale previsto nel progetto. Abbiamo ripreso in mano un cantiere abbandonato da anni e lo abbiamo fatto ripartire in sinergia con il Provveditorato alle Opere Pubbliche.