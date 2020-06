Rating pubblico, Latina è tra i Comuni “promossi”

Pubblicato il report 2019 di “Fondazione Etica” su trasparenza, integrità ed efficienza delle PA

Latina è il miglior Comune capoluogo di provincia del Lazio

Latina è il primo Comune capoluogo di provincia del Lazio per rating pubblico. È quanto risulta dal report 2019 elaborato da “Fondazione Etica” sull’indice di misurazione comparata delle Amministrazioni Pubbliche.

Il rating pubblico è un indice creato dalla Fondazione sulla base degli obblighi di trasparenza introdotti dal cosiddetto decreto trasparenza e dalla legge anticorruzione del 2012 e lo scopo del report è valutare e comparare trasparenza, integrità ed efficienza delle PA.

Nel 2019 l’analisi ha riguardato i 111 Comuni capoluogo di provincia e Latina fa parte del macro gruppo delle Amministrazioni “promosse” con un risultato positivo rientrando tra quelle con una classe di rating “Satisfactory”. Il Comune di Latina è l’unico del Lazio in questa fascia, gli altri capoluoghi sono infatti distanziati e posizionati in fasce inferiori. Nello specifico, Latina si colloca al 56esimo posto su 111 con punteggio pressoché uguale ad Arezzo, Lucca e Bergamo.

Il rating pubblico, spiega la Fondazione Etica nel suo studio, analizza sei aree relative alla capacità amministrativa delle PA: Bilancio, Governance, Gestione del personale, Servizi e rapporto con i cittadini, Appalti e rapporto con i fornitori, Ambiente.

Latina ha ottenuto i risultati migliori nelle aree Bilancio e Gestione del Personale: per entrambe si trova nella classe di rating “Good”. Nella Gestione del Personale, in particolare, il Comune di Latina ha raggiunto un brillante 10° posto su 109 (due Comuni sono mancanti in questa classifica).

L’Assessora al Personale e Vice Sindaco, Maria Paola Briganti

«C’è grande soddisfazione per questo riconoscimento che premia il lavoro difficile e a volte nascosto della nostra esperienza, sia quello dell’indirizzo politico delle scelte che quello della direzione professionale e competente della struttura. Questa consapevolezza va condivisa con i cittadini e con i dipendenti che sanno bene da quale punto di partenza nel 2016 ci siamo avviati verso questo risultato. Non è ancora tutto risolto ma sappiamo, e questo riconoscimento lo dimostra, che il metodo è eccellente e sarà vincente anche negli altri ambiti che ancora rappresentano la nostra sfida quotidiana».