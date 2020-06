Latina, la Giunta approva la delibera sulla micromobilità e le bike line

Con delibera di Giunta n. 99 del 2020 sono state approvate le linee di indirizzo per la “Sperimentazione della circolazione per la micromobilità elettrica” e l’istituzione delle “Bike Line”. Un provvedimento che sostanzia e rafforza il percorso intrapreso verso una mobilità sostenibile dell’intera città, favorita anche dalle raccomandazioni in materia di distanziamento sociale che proprio nell’utilizzo delle biciclette o monopattini (tradizionali o elettrici) vedono un ottimo sistema che possa garantire il non contagio.

Così il Sindaco

«Abbiamo sempre immaginato che Latina potesse avere una mobilità sostenibile – dice il Sindaco Damiano Coletta – e ci abbiamo lavorato tanto, perché crediamo che possa diventare una realtà concreta entro breve tempo. Questa delibera che abbiamo approvato è solo un altro passo avanti. Pensiamo sia un vero e proprio regalo a una città che, anche attraverso queste modalità e grazie alla sua conformazione territoriale, riscopre le sue origini. Sarà bello vedere la città piena di biciclette e di monopattini». L’Amministrazione comunale di Latina ha da tempo inserito tra i propri obiettivi strategici la promozione, l’elaborazione e l’attuazione di progetti mirati alla valorizzazione della mobilità sostenibile mediante l’adozione di specifici atti formali. Molte persone, a seguito dell’emergenza sanitaria, dimostrano una scarsa propensione ad utilizzare i mezzi pubblici per il timore del contagio. Per questo motivo occorre riprogrammare con attenzione la mobilità collettiva garantendo le distanze di sicurezza interpersonali e ripensando anche gli orari per evitare congestioni e traffico nelle ore di punta. Nasce quindi l’esigenza di attuare all’interno dei centri urbani le “Zone 30 km/h” e le cosiddette “Bike Line”. Si tratta di itinerari realizzabili con rapidità e facilità mediante la semplice apposizione di segnaletica orizzontale e verticale lungo gli assi prioritari e le tratte più frequentate. Un’altra modalità di affrontare il problema della mobilità sostenibile è quello di rafforzare la sharing mobility. Questa modalità rappresenta un’efficiente e flessibile alternativa all’auto privata in città, per chi non vorrà prendere i mezzi pubblici: brevi noleggi di auto elettriche, biciclette, biciclette a pedalata assistita, scooter elettrici e monopattini. «La visione della città – conclude il Sindaco – va in questa direzione: mobilità sostenibile e tutela dell’ambiente. Ci eravamo già messi su questa strada. Ora le condizioni dell’esperienza Covid-19 ci impongono di continuare il percorso in modo ancora più convincente».