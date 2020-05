Raggi: “Avanti con il piano straordinario per realizzare 150 chilometri di nuove ciclabili”

Così la prima cittadina della capitale sulla sua pagina Facebook:

Andiamo avanti con il nostro piano straordinario per realizzare 150 chilometri di nuove ciclabili in città. Queste sono le immagini del cantiere su via Tuscolana, nel quadrante sud-est di Roma, dove sono iniziati i lavori per il primo tratto della nuova ciclabile transitoria, un prolungamento della pista già realizzata su questa importante strada della Capitale.

Giorni fa abbiamo iniziato dall’Eur con il nuovo percorso di 3,8 km da piazza Cina a viale Egeo ed ora proseguiamo spediti. Il cantiere su via Tuscolana è partito all’altezza della fermata Metro A di Porta Furba-Quadraro e proseguirà in direzione Stazione Tuscolana.