Così la prima cittadina della capitale sulla sua pagina Facebook:

Durante questa emergenza, Roma ha visto nascere, giorno dopo giorno, moltissime iniziative solidali.

Azioni grandi e piccole, di singoli, negozi o associazioni. Abbiamo visto pizzerie che donano pane e pizza, tassisti che accompagnano gratuitamente le persone più fragili, fabbriche che si sono riconvertite per produrre mascherine, agenti di Polizia impegnati quotidianamente nel supporto dei cittadini anche oltre il loro orario di lavoro. Ma anche persone che sono andate a fare la spesa per i propri vicini o che hanno preparato un pasto per i loro condomini.