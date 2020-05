Così la prima cittadina della capitale sulla sua pagina Facebook:

Anche durante il periodo più critico dell’emergenza in molti hanno deciso di utilizzare il bike sharing per muoversi in città. Oggi voglio mostrarvi come avviene la sanificazione e l’igienizzazione delle bici di Helbiz.

Attività quotidiane

Gli operatori svolgono attività quotidiane per garantire la sicurezza degli utenti, usando prodotti sterilizzanti ad alta efficacia. Sono interventi preziosi per la tutela di chi utilizza questo mezzo di trasporto.

Nei primi giorni dell’emergenza gli operatori di sharing hanno promosso agevolazioni tariffarie per gli utenti, continuando a offrire il servizio per chi ne aveva necessità. Oggi più che mai siamo tutti impegnati in una lotta senza precedenti e per vincerla dobbiamo continuare a contenere e rallentare il contagio. Per questo serve l’aiuto di tutti.