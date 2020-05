Raggi: “Sono entrati in servizio 51 nuovi camion compattatori utilizzati da Ama”

Così la prima cittadina della capitale sulla sua pagina Facebook:

Questi mezzi, come potete osservare se vi capita di vederli sotto casa, si servono di un braccio meccanico laterale per sollevare e svuotare il contenuto dei cassoni dell’immondizia e hanno bisogno soltanto di un autista per funzionare.

A Roma dallo scorso dicembre sono entrati in servizio 51 nuovi camion compattatori utilizzati da Ama per svuotare i cassonetti della nostra città. Gli ultimi sette sono arrivati nei giorni scorsi, a fine aprile.

Si tratta di acquisti che fanno parte della politica di rinnovo degli strumenti a disposizione di Ama e, in generale, del lavoro di potenziamento voluto dalla nostra amministrazione. I nuovi camion, infatti, si uniranno a quelli già operativi per aumentare i ritmi di raccolta e, quindi, garantire un servizio sempre più efficiente ai cittadini romani.

Voglio ringraziare tutte le lavoratrici e i lavoratori di Ama che, in questi due mesi difficili, hanno garantito un servizio fondamentale, facendo anche gli straordinari per l’operazione di sanificazione di strade, cassonetti e punti sensibili che abbiamo messo in campo per fronteggiare l’emergenza Coronavirus. Andiamo avanti così, #ATestaAlta.