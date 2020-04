Raggi, orti urbani: “Sarà consentito l’ingresso nelle aree assegnate”

Così la prima cittadina romana sulla sua pagina Facebook:

Voglio dare una notizia ai tanti cittadini che curano giardini e orti urbani di Roma: in accordo con l’Assessorato alle Politiche del Verde e con il Dipartimento Tutela Ambientale sarà consentito l’ingresso nelle aree assegnate, per effettuare operazioni essenziali come innaffiatura, semina, raccolta e piantumazioni.

Potranno accedere solo i coltivatori espressamente autorizzati e per il tempo strettamente necessario a compiere le attività, ad una distanza di almeno 50 metri gli uni dagli altri.