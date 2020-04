Raggi: “Sin dall’inizio dell’emergenza, abbiamo voluto diffondere il numero antiviolenza e antistalking”

Così la prima cittadina della capitale sulla sua pagina Facebook:

In questo periodo di emergenza rimanere a casa non è stato semplice per nessuno, ma sapevamo che per alcune donne la convivenza forzata si sarebbe rivelata un problema molto grave. Per questo motivo, sin dall’inizio dell’emergenza, abbiamo voluto diffondere con tutti i mezzi a nostra disposizione il numero antiviolenza e antistalking, il 1522.