Raggi: “Siamo al lavoro per dare massimo supporto ai nostri asili nido”

Siamo al lavoro per dare massimo supporto ai nostri asili nido, e aiutarli a sostenere le spese. Per questo Roma Capitale corrisponderà l’intera quota parte del Bilancio a loro destinata.

A sostegno del nostro servizio educativo abbiamo anche presentato alla Camera, di concerto con l’Anci nazionale, una serie di emendamenti all’articolo 48 del decreto legge. Abbiamo chiesto al governo un contributo a sostegno delle rette sospese, per tutti i nidi, compresi quelli in convenzione, concessione e progetto di finanza, anche in virtù dell’attivazione della didattica a distanza.