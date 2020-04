Raggi: “Riapriamo la Galleria Giovanni XXIII, in direzione Stadio Olimpico-Salaria”

Così la prima cittadina romana sulla sua pagina Facebook:

Oggi riapriamo la Galleria Giovanni XXIII, in direzione Stadio Olimpico-Salaria, dopo i lavori di riqualificazione. La restituiamo ai cittadini più bella ma soprattutto più sicura: asfalto e segnaletica nuovi, tombini e caditoie bonificati, pannelli fotoriflettenti puliti e tinteggiati con una speciale vernice antigraffiti e antismog. Abbiamo deciso di anticipare questi lavori, approfittando del poco traffico in città a causa del coronavirus. Una scelta che si è rivelata giusta, visto che dopo 35 giorni di cantiere no stop i lavori sono terminati. Una buona notizia per Roma e per tutti i cittadini che ogni giorno percorreranno questa galleria.

Intervento straordinario

Per la prima volta, a 15 anni di distanza dalla sua inaugurazione è stato fatto un intervento straordinario per migliorare la sicurezza sul manto stradale e potenziare l’illuminazione interna. Erano lavori improrogabili visto lo stato di usura dell’asfalto e la scarsa visibilità, causa di numerosi incidenti negli anni scorsi. Oggi ho ringraziato personalmente il Dipartimento Lavori Pubblici, le imprese e i lavoratori che sono riusciti a ridurre i tempi per gli interventi e limitare, così, disagi ai cittadini. Inizialmente, infatti, le operazioni sulla canna sud erano previste per luglio, ma visto il traffico limitato in città, siamo riusciti a completarle in tempi record rispetto alle previsioni iniziali.

Ripristinare la sicurezza

I lavori si sono concentrati, come già avvenuto nella canna nord, sulla riqualificazione del manto stradale, sulla pulizia di tombini e caditoie, sul restyling della segnaletica orizzontale e quella verticale, sulla bonifica della vegetazione infestante in prossimità delle uscite e sulla pulizia e tinteggiatura, con una speciale vernice antigraffiti e anti smog, dei pannelli fotoriflettenti. Il nostro obiettivo era ripristinare le condizioni di sicurezza adeguate per le migliaia di auto e scooter che in condizioni di normale traffico percorrono una delle gallerie urbane più lunghe d’Europa. Anche in un momento così difficile e delicato la nostra attenzione sulle infrastrutture strategiche per la viabilità della città è massima.