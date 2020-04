Così la Sindaca Virginia Raggi sulla sua pagina Facebook:

A Roma la solidarietà non si ferma. Stiamo facendo partire la distribuzione di 43 mila colombe pasquali, donate dall’azienda Bauli, che consegneremo ai medici impegnati nel contrasto al coronavirus e alle famiglie romane più in difficoltà.

Vogliamo dedicare così un piccolo pensiero a medici, infermieri e altri operatori sanitari che stanno lavorando in prima linea contro il coronavirus, per salvare delle vite. E poi alle famiglie e ai bambini in condizioni di fragilità, aggravate da questa emergenza.

Questa iniziativa acquista un significato ancora più profondo in un momento in cui le difficoltà sono aumentate per tutti e per alcuni in modo particolare. Siamo una comunità forte e unita. Insieme supereremo questo momento.