Raggi: “Prorogate fino al 13 aprile alcune misure messe in campo dall’inizio dell’emergenza Coronavirus”

Così la prima cittadina romana sulla sua pagina Facebook:

Abbiamo prorogato fino al 13 aprile alcune misure messe in campo dall’inizio dell’emergenza coronavirus per contrastare la diffusione dei contagi: i cittadini che si spostano per andare al lavoro o per necessità potranno continuare a usufruire della sosta gratuita sulle ‘strisce blu’ e potranno accedere ai varchi delle Ztl che rimarranno spenti. Resta in vigore anche il divieto di accesso alle spiagge, ai parchi, alle ville e alle aree gioco in tutta Roma.