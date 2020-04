Raggi: “Abbiamo aperto un conto corrente dedicato ai negozi penalizzati dall’emergenza Coronavirus”

Così la prima cittadina romana sulla sua pagina Facebook:

Come stanno denunciando in questi giorni molti magistrati impegnati nella lotta alle mafie – tra cui il Procuratore nazionale antimafia Federico Cafiero De Raho e il Procuratore della Repubblica di Catanzaro Nicola Gratteri – le cosche approfittano sempre delle situazioni di crisi per impoverire ancora di più le famiglie, per sfruttarle, o per prendere subdolamente il controllo delle piccole attività commerciali. Promettendo soldi facili, questi avvoltoi non fanno altro che strangolare le persone in difficoltà imponendo poi tassi di usura spesso insostenibili.