Raggi: “I lavoratori del nostro Servizio Giardini e di Ama hanno fatto un lavoro straordinario”

Così la prima cittadina romana sulla sua pagina Facebook:

Prima di tutto voglio dire “grazie” a questi nostri dipendenti, che ogni giorno sono in campo per tutti gli altri cittadini. Con Ama e l’Assessorato alle Politiche del Verde abbiamo creato una vera e propria task-force – a cui recentemente si sono uniti anche i mezzi idranti della Polizia di Stato – che ha garantito e sta garantendo la pulizia straordinaria delle aree vicine a farmacie, ospedali, stazioni metro, stazioni ferroviarie, supermercati e fermate degli autobus.

Un’operazione complessa che si aggiunge alle sanificazioni che abbiamo disposto, già dai primi giorni dell’emergenza, per scuole, centri-anziani e per i circa 60 mila cassonetti che si trovano in tutti i Municipi di Roma.