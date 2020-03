Raggi: “Abbiamo intensificato e potenziato ancor di più le sanificazioni straordinarie delle strade”

Così la Sindaca sulla sua pagina Facebook:

A Roma abbiamo intensificato e potenziato ancor di più le sanificazioni straordinarie delle strade.

Già da diverse settimane sono in corso interventi di sanificazione in tutta la città. Ora queste operazioni sono state potenziate: in particolare le squadre stanno dando la priorità alle strade più frequentate, ovvero le vie dove si trovano supermercati, ipermercati, farmacie, ospedali, stazioni metro e fermate bus.