Raggi: “Non si fermano i lavori di riqualificazione su Via Aurelia”

Così la prima cittadina della capitale sulla sua pagina Facebook:

Non si fermano i lavori di riqualificazione su via Aurelia. Completati i primi interventi sull’asfalto nel tratto dal km 9+600 all’8+100 in direzione del centro storico. La strada è stata ora riaperta al traffico.

Cantiere importante

Si tratta di una fase di cantiere molto importante durante la quale sono stati eliminati i dossi e le irregolarità sull’asfalto causate dalle radici degli alberi. L’impresa ha steso il primo strato di asfalto che ha consentito di ripristinare il regolare transito dei veicoli e contenere i disagi per i cittadini. L’intervento sarà utile per ripristinare le condizioni di sicurezza in questo tratto di strada, soprattutto per i motociclisti che ogni giorno percorrono via Aurelia per entrare a Roma. Il lavoro è stato coordinato dal Dipartimento Lavori Pubblici (Simu) e prevedeva una bonifica approfondita della rete idraulica, la pulizia delle caditoie e la rimozione di alcune alberature a fine ciclo vita che nella fase successiva del cantiere saranno sostituite da nuove essenze arboree. Al termine degli interventi è stata realizzata la segnaletica stradale provvisoria in attesa della nuova fase dei lavori.

Strade nuove

#StradeNuove prevede una riqualificazione completa di via Aurelia nel tratto tra via di Acquafredda a Piazza Irnerio per un investimento complessivo di circa 4 milioni di euro. I lavori sono a buon punto e procedono secondo i tempi prestabiliti. Dopo tanti anni, la città avrà finalmente una delle principali vie di accesso al centro storico più sicura e fruibile.