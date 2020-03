Raggi: “Al Parco della Caffarella c’è ancora tanta gente che passeggia e prende il sole”

Così la prima cittadina romana sulla sua pagina Facebook:

Invito tutti a guardare le immagini di Bergamo, dove in questi giorni l’Esercito sta portando via le bare di chi ha contratto il Coronavirus, perché ormai nei cimiteri del luogo non c’è più posto. Le persone che si ammalano, voglio ricordarlo, spesso non possono essere ricoverate negli ospedali o in terapia intensiva, perché ormai i numeri dei positivi è molto alto.

Dobbiamo darci una regolata adesso, o progressivamente arriverà l’Esercito e verrà tolta anche la possibilità di fare jogging. Dobbiamo fermare questa pandemia.