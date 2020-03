Raggi: “Roma e i suoi cittadini stanno facendo la loro parte”

Così la sindaca sulla sua pagina Facebook:

A Roma ogni giorno proseguono gli interventi di sanificazione e pulizia di strade e cassonetti. Sono stati spruzzati 300 mila litri di igienizzante e gli operatori Ama hanno sanificato al momento circa 22mila cassonetti. Stiamo procedendo Municipio per Municipio: Roma è una città molto estesa, e ogni Municipio è grande quanto una città media.

Abbiamo poi adottato una serie di misure per venire incontro ai bisogni delle famiglie e delle attività produttive. Abbiamo annullato il versamento della retta per gli asili nido, per tutte le mense scolastiche e per il trasporto degli alunni, per tutto il periodo di chiusura dovuto all’emergenza.

Per dare supporto al settore alberghiero, uno dei più colpiti, abbiamo sospeso il versamento della tassa di soggiorno.

Abbiamo inoltre intensificato i controlli degli agenti della Polizia Locale per verificare che tutti in città rispettino le norme imposte dal decreto per contenere il contagio. Solo nell’ultimo weekend sono stati effettuati oltre 22mila controlli.